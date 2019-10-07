الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في شمالي سوريا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الإثنين، أنه يدعو جميع الأطراف في شمال غرب سوريا، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة، مما يمهد لضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش: "من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت".

وأضاف: "الأمين العام يؤكد كذلك الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات، وعلى ضرورة ضمان وصول (الدعم) الإنساني للمدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ودون عوائق".

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وبعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، قال قادة في قوات سوريا الديمقراطية إن انسحاب القوات الأمريكية من شمالي سوريا يدمر 5 سنوات من الإنجازات التي تحققت في المعركة ضد تنظيم داعش.

كما اتهم أكراد سوريا، في تقرير لوكالة الأسوشيتد برس، واشنطن، بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها الرئيسيين في الحرب ضد داعش، مؤكدين أن ذلك "شكّل تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية".

وفي نبأ عاجل لوكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الإثنين، قالت إن قوات الجيش التركي هاجمت قرية "تل طويل" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، السبت الماضي، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.