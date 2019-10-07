تظاهرات العراق.. نساء بلاد الرافدين يشاركن الرجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مظاهرات شعبية هي الأكبر في العراق خلال السنوات الماضية.. مظاهرات ترفض التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون البلاد، وتعترض على ارتفاع نسبة البطالة وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين، وهي المطالب التي جمعت الشعب العراقي بجميع طوائفه وفئاته، لكن كان للمرأة العراقية دور فعال ومختلف وثقته الكاميرات خلال تلك المظاهرات.
كان للمرأة العراقية دور في دعم الرجال خلال المظاهرات، فها هي سيدة بكماء تعمل بائعة للمناديل ذهبت لتوزع مصدر رزقها مجانا على جموع المتظاهرين.. لتصبح واحدة من أيقونات المظاهرات العراقية.
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