كردستان العراق تدعو روسيا للمساعدة في الوصول لحل بسوريا

بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التطورات الأخيرة في سوريا، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين كردستان وروسيا.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء الإثنين، في أول زيارة إلى أربيل قادما من بغداد بعدما التقى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر عقب انتهاء اجتماعه مع لافروف: "بحثنا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية، دعوت روسيا للمساعدة في إيجاد حل سياسي طويل الأمد يحمي حقوق وكرامة كافة أطياف الشعب السوري، بما فيهم الكُرد".

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وفيما يخص العلاقات بين أربيل وموسكو، أوضح بارزاني: "اتفقنا على مواصلة استثمارات النفط والغاز واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات المعادن والزراعة والصناعة".

وعقب لقائه رئيس وزراء الإقليم، التقى لافروف في أربيل مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان السابق، ومن ثم التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وبحث في كلا الاجتماعين توطيد العلاقات بين كردستان وروسيا والأوضاع في العراق وسوريا والمنطقة والحرب ضد الإرهاب.



ورغم أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق كان من المخطط أن تستمر عدة أيام، فإن الأوضاع التي يشهدها العراق دفعت بلافروف إلى إنجاز زيارته بيوم واحد، وغادر الإقليم عقب الانتهاء من اجتماعاته.