وزير الدفاع شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي إسبر

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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن وزير الدفاع سيرجي شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر. وقالت الوكالة إن الجانب الأمريكي هو من قام بالاتصال. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الوزارة الروسية لم تكشف عن تفاصيل المحادثات.

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