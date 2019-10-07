الرئيس العراقي يدعو لتعديل وزاري ومحاسبة المسؤولين عن الدم

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الرئيس العراقي برهم صالح

كتب الخليج 365

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، مساء الاثنين، لإجراء تعديل وزاري يمهد لإصلاحات شاملة، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي.



وقال صالح، في كلمة أمام وسائل الإعلام، إن السلطات العراقية لم تعط أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مضيفا "يجب محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي".

وأضاف "لا شرعية لأي نظام لا يتطلع لخدمة الشعب وتحقيق طموحاته.. في المقابل، على الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها".

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هذا وأعلن رئيس العراق تشكيل لجنة لبحث مخرجات وحلول للأزمة في البلاد، مبرزا "لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات الآخرين".

وفي سياق حديثه، دعا برهم صالح إلى إجراء تعديل وزاري يمهد لإصلاحات شاملة، إضافة إلى تنظيم حوار وطني واسع بين جميع المكونات السياسية في البلاد.

ويشهد العراق، منذ نحو أسبوع، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، حيث خلفت مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق بدء خطوات محاسبة المتورطين من القوات بارتكاب أفعال خاطئة خلال التظاهرات الأخيرة.

وخرج المتظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.