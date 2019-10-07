شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في جباليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة) استشهد شاب فلسطيني اليوم (الإثنين) متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أشهر عدة شرق جباليا. وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي بغزة عن استشهاد الشاب فادي أسامة رمضان حجازي متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أشهر عدة شرق بلدة جباليا، شمال القطاع لدى مشاركته في مسيرة سلمية شرق جباليا.

استشهد شاب فلسطيني اليوم (الإثنين) متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أشهر عدة شرق جباليا. وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي بغزة عن استشهاد الشاب فادي أسامة رمضان حجازي متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أشهر عدة شرق بلدة جباليا، شمال القطاع لدى مشاركته في مسيرة سلمية شرق جباليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني في جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.