الرئيس العراقي يندد بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام

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جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) ندد الرئيس العراقي برهام صالح في خطاب بثه التلفزيون اليوم (الإثنين) بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين. كما دعا إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين. وقال صالح إنه ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع. وتجاوز عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المئة بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.

ندد الرئيس العراقي برهام صالح في خطاب بثه التلفزيون اليوم (الإثنين) بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين. كما دعا إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين. وقال صالح إنه ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع. وتجاوز عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المئة بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.

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