شكرا لقرائتكم ترمب: أبلغت أردوغان بأن لا يسمح بإصابة جندي أميركي وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، "أبلغت أردوغان بأن لا يسمح بإصابة جندي أميركي وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".

وأضاف ترمب أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، مردفا "أقحمنا أنفسنا في الحرب بين تركيا والأكراد وهذا ما لا نرغب به"، كما أشار إلى أن بلاده أنفقت ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش.

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وأوضح ترمب خلال مؤتمر صحفي أنه بعد هزيمة داعش أبقت أميركا على 50 جنديا في منطقة الحدود السورية، لافتا إلى أن بقاء القوات الأميركية في شمال شرق سوريا لا يغير الوضع هناك.

وأفصح ترمب قائلا "حرمنا داعش من خلافته المزعومة وحان وقت عودة قواتنا.. لسنا رجال شرطة ولن نحمي المنطقة هناك".

واستطرد "نرغب بإعادة قواتنا إلى موطنهم وتم انتخابي على هذا الأساس"، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى غوانتانامو.