أكد وكيل رئيس "​حزب العدالة والتنمية​" الحاكم في ​تركيا​، ​نعمان قورتولموش​، أن "بلاده تخوض حربا في ​سوريا​"، معربا عن قناعته بأن "تخرج منها تركيا منتصرة".

وأوضح قورتولموش، في مقابلة مع قناة "خبر ترك" التركية، تعليقا على العملية المرتقبة لبلاده في شرق ​الفرات​ شمال سوريا أنه "في نهاية المطاف، نخوض حربا سنطهر نتيجتها هذه المنطقة من التنظيمات الإرهابية، وسنحقق انتصارا فيها".

ولفت الى أن "أي تطور في شمال سوريا يعتبر مهما جدا بالنسبة للأمن القومي التركي"، مشددا على "دعم بلاده وحدة ​الأراضي السورية​".

وأشار إلى أن تركيا ستواجه كافة الهجمات الإرهابية التي تأتي من شمال سوريا، ولن تسمح بتمركز "وحدات حماية الشعب" الكردية و"غيرها من التنظيمات الإرهابية" في تلك الأراضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قورتولموش: سنخوض حربا في سوريا وسنخرج منها منتصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.