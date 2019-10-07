ظريف يؤكد لأوغلو أن اتفاق أضنة هو أفضل اتفاق بين سوريا وتركيا من أجل ازالة القلق

بحث وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش اوغلو في اتصال هاتفي آخر التطورات في شمال شرق سوريا. وقد اكد أوغلو لظريف احترام وحدة الأراضي السورية واوضح أن الأعمال التركية هي أعمال مؤقتة.
بدوره، اكد ظريف لأوغلو أن اتفاق أضنة هو أفضل اتفاق بين سوريا وتركيا من أجل ازالة القلق. وشدد ظريف على السيادة السورية ومعارضة طهران للعمل العسكري.
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