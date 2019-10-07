ظريف يؤكد لأوغلو أن اتفاق أضنة هو أفضل اتفاق بين سوريا وتركيا من أجل ازالة القلق

بحث وزيرا الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ والتركي مولود جاويش اوغلو في اتصال هاتفي آخر التطورات في شمال شرق ​سوريا​. وقد اكد أوغلو لظريف احترام وحدة ​الأراضي السورية​ واوضح أن الأعمال التركية هي أعمال مؤقتة.

بدوره، اكد ظريف لأوغلو أن اتفاق أضنة هو أفضل اتفاق بين سوريا و​تركيا​ من أجل ازالة القلق. وشدد ظريف على السيادة السورية ومعارضة طهران للعمل العسكري.