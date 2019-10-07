مقتل 5 أشخاص جراء حريق بأحد الفنادق في بغداد

قتل 5 أشخاص جراء حريق بأحد الفنادق في العاصمة العراقية ​بغداد​.

وتمكنت فرق ​الدفاع المدني​ تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل، بعد مشاركة أكثر من 20 آلية تابعة لفرق الاطفاء العراقية في إخماد الحريق.

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