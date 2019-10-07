القوات التركية تعتقل مسلحين اثنين من قوات سوريا الديمقراطية

أفاد الإعلام الحربي السوري بأن "​القوات التركية​ اعتقلت مسلحين اثنين من ​قوات سوريا الديمقراطية​ أثناء محاولتهما دخول الأراضي التركية قرب مدينة ​رأس العين​ بريف ​الحسكة​ الشمالي الشرقي"، مشيرًا الى أن "الطيران الحربي التركي شن غارات جوية على مواقع لـ "قسد" بالقرب من ​معبر سيمالكا​ الحدودي مع ​العراق​ بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بحسب تنسيقيات المسلحين".

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