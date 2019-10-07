الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بفعل مخاوف سوريا وتحذير ترامب

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل الدولار بفعل المخاوف من توغل تعتزمه أنقرة في شمال سوريا وتحذير الرئيس دونالد ترامب بأنه قد "يمحو" الاقتصاد التركي.
وتراجعت الليرة أكثر من 2%. وفي وقت سابق انخفضت العملة إلى 5.83 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من أيلول.
وتراجعت السندات الدولارية لتركيا أيضا، ونزل إصدار 2038 بمقدار 1.3 سنت.
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