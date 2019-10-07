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الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بفعل مخاوف سوريا وتحذير ترامب

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تراجعت ​الليرة التركية​ إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل ​الدولار​ بفعل المخاوف من توغل تعتزمه ​أنقرة​ في شمال ​سوريا​ وتحذير الرئيس ​دونالد ترامب​ بأنه قد "يمحو" ​الاقتصاد التركي​.

وتراجعت الليرة أكثر من 2%. وفي وقت سابق انخفضت العملة إلى 5.83 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من أيلول.
وتراجعت السندات الدولارية ل​تركيا​ أيضا، ونزل إصدار 2038 بمقدار 1.3 سنت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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