الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بفعل مخاوف سوريا وتحذير ترامب

تراجعت ​الليرة التركية​ إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل ​الدولار​ بفعل المخاوف من توغل تعتزمه ​أنقرة​ في شمال ​سوريا​ وتحذير الرئيس ​دونالد ترامب​ بأنه قد "يمحو" ​الاقتصاد التركي​.

وتراجعت الليرة أكثر من 2%. وفي وقت سابق انخفضت العملة إلى 5.83 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من أيلول.

وتراجعت السندات الدولارية ل​تركيا​ أيضا، ونزل إصدار 2038 بمقدار 1.3 سنت.