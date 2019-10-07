طائرات تركية تستهدف مقرًا للوحدات الكردية بريف المالكية شمال شرق سوريا

أفادت قناة "​الميادين​" بأن "طائرات تركية استهدفت مقراً للوحدات الكردية بريف المالكية في ​محافظة الحسكة​ شمال شرق سوريا"، مشيرة الى أن "لا معلومات عن خسائر بشرية في القصف التركي لمقر الوحدات الكردية بريف المالكية".

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