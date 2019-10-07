ترامب: أبلغت أردوغان بألا يسمح بإصابة أي جندي أميركي وإلا ستحدث مشكلة كبيرة

اشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الى انه أبلغ الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بألا يسمح بإصابة أي جندي أميركي وإلا ستحدث مشكلة كبيرة. وجدد ترامب التأكيد بانه إذا أقدمت تركيا على أي خطوة خارج حدودها فمن الممكن أن نؤذيها ونضر باقتصادها. وذكر انه حريص على بقاء علاقة طيبة مع الرئيس إردوغان.

واوضح ترامب في مؤتمر صحفي في واشنطن، انه الهدف كان منذ البداية أن يكون التدخل الأميركي في سوريا قصيراً، واكد انه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا.

وتابع ترامب "انتُخبت للخروج من هذه الحروب السخيفة حيث توفر قواتنا حماية يستفيد منها أناس لا يحبون أميركا، وبعد القضاء على داعش لست مستعدا لأن أبقى ثماني سنوات أخرى في المنطقة". واوضح انه بعد هزيمة داعش أبقينا على 50 جنديا في منطقة الحدود السورية.