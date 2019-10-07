النشرة: سيارة مسرعة دهشت رجلا ًمسناً على الكورنيش البحري لصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​سيارة​ مسرعة دهشت رجلا ًمسناً على الكورنيش البحري ل​مدينة صيدا​، مقابل ​جامع الزعتري​. وحضرت إلى المكان عناصر من ​الدفاع المدني​ وعملت على نقل المصاب إلى أحد ​مستشفيات​ المدينة.

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