جمالي: رفع حظر سفر الاماراتيين الى لبنان خطوة مباركة تشكل ركيزة لاعادة تمتين العلاقات

اشارت النائب ​ديما جمالي​ الى انه "بكثير من السرور بلغنا مساء اليوم خبر رفع حظر سفر المواطنين ​الامارات​يين الى ​لبنان​ من قيادة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، على اثر الاجتماع الذي عقد بين رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وولي عهد ​ابو ظبي​ نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واعتبرت جمالي في بيان، إن هذه الخطوة المباركة تشكل ركيزة لاعادة تمتين العلاقات بين البلدين ودفعا كبيرا للاقتصاد اللبناني، وهي ليست غريبة على دولة الامارات التي وقفت في الكثير من الظروف الصعبة والمحن الى جانب لبنان، وأقامت في السنوات الاخيرة الكثير من المبادرات والمشاريع التي تخدم اللبنانيين في مختلف المناطق.

اضاف البيان "اننا اذ نأمل في أن تكون خطوة اليوم فاتحة تعزيز التعاون بين الامارات ولبنان، نشكر للرئيس الحريري جهوده، فقد ذكرنا الليلة بجولات رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ على دول العالم يوم كان يشعر أن لبنان او اقتصاده في خطر، وأثبت أن من خلف ما مات. رحم الله رفيق الحريري الذي من عليائه يفتخر ويعتز بأن نجله وحامل أمانته السائر على دربه قادر على أن يشكل كوالده صمام امان لبنان في أدق الظروف وأخطرها".