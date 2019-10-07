طقس الغد غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ المسائية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات مساءً .

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و الداخل مع ضباب على المرتفعات.