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طقس الغد غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ المسائية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات مساءً .

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و الداخل مع ضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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