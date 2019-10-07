خامنئي: "الأعداء" يسعون للتفرقة بين إيران والعراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن الأعداء يحاولون التفرقة بين طهران وبغداد، بعد الاضطرابات الدامية في العراق.

وقال خامنئي، خلال تغريدة عبر تويتر، اليوم: "إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما وسوف يزداد هذا الارتباط قوةً، يوماً بعد يوم"، مضيفاً أن "الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

وأكدت وكالة "ارنا" الرسمية، أن تصريح المرشد الأعلى يأتي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في العراق.

Advertisements

وقتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن، ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وتتهم السلطات العراقية "مخربين" و"قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

وتجمع طهران وبغداد علاقةً قريبة لكنها معقدة، حيث خاض البلدان حرباً داميةً بين عامي 1980 و1988، كما ازداد نفوذ إيران في العراق بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها للبلاد والإطاحة بصدام حسين عام 2003.