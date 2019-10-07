شكرا لقرائتكم خبر عن صور..تفاصيل لقاء لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب" بوفد "البوندستاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بنوربرت روتجن الوزير الاتحاد الألماني السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني البوندستاج والوفد المرافق له، بحضور النواب حسام العمدة وكيل اللجنة وطارق الخولى أمين السر وماريان عازر.

وأكد كريم درويش، على العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا الاتحادية في كافة المجالات والتي تعززت بفضل السياسة الخارجية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014.

واستعرض كريم درويش ، ما جابهته مصر من تحديات منذ 2014 لاستعادة هوية الدولة والأمن وبناء مؤسسات الدولة والوفاء باحتياجات ملايين المواطنين المصريين وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجانب الحقوق السياسية للمصريين جميعا خاصة للشباب مؤكدا على حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الدولة المصرية والتي تقبلها الشعب المصرى العظيم في مقابل إجراءات لتوفير برامج للرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ، مضيفاً أن مصر استطاعت تحقيق طفرات في مجال الخدمات التي انهارت قبل ثورة 30 يونيو ومنها مشكلة الكهرباء وتأمين إمدادات الطاقة بصفة عامة والوفاء بالاحتياجات الخدمية للمصريين .

لفت كريم درويش ، إلى أن مصر كانت ومازالت وستظل وهى تنجز ملفاتها الداخلية تمارس أدوراها الإقليمية والعالمية خاصة تجاه القضايا الإقليمية المثارة في المنطقة وفى الجوار المصرى كالقضية الفلسطينية ، الليبية ، السورية ، اليمنية وأنها تمارس أدوراها بشرف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودون المتاجرة بأى من تلك القضايا أو التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول فمصر تتمسك بالوحدة الترابية والشعبية في تلك الدول وحق شعوبها في تحقيق التسوية السلمية لقضاياها دون تدخل خارجى خاصة التدخلات المعروفة لجلب مقاتلين وتوفير إمدادات أسلحة لفصائل وتنظيمات في تلك الدول لإفشال الحلول السلمية وتهديد كيان الدول الوطنية لحساب تنظيمات إرهابية لا تؤمن بفكرة الدولة أســـــــاساً .

كما لفت كريم درويش لأهمية قضية المياه بالنسبة للمصريين وحتمية استدامتها خاصة لملايين المزارعين المصريين وارتباط ذلك بما حققته مصر من إنجازات لمنع الهجرة غير الشرعية ليس عبر المكافحة بل عبر استراتيجية شاملة لتوليد فرص عمل جديدة أو الحفاظ على الفرص الحالية في القطاعات كثيفة العمالة وفى مقدمتها الزراعة .

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وقد أضاف رئيس خارجية النواب ،أن مصر تولى أهمية لقضية حقوق الإنسان التي تعد جزءا اصيلا من استراتيجية التنمية المصرية المتكاملة وأن مصر تسمح بكل شيء إلا أثارة الفوضى التي رفضها المصريون مراراً .

واختتم درويش موضحا للوفد الألماني ، الحملات الممنهجة والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها في وسائل التواصل الإجتماعى والتي يتم إبرازها في وسائل الإعلام الغربية والتي تثبت الوقائع عدم صحتها .

ومن جانبه ثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني الإيضاحات الوافية المشار إليها التي عرضها رئيس خارجية النواب وأهمية الدور المصرى إزاء القضايا الإقليمية والعالمية .