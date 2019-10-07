شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة بسبب نقص أعداد مفتشى التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن نقص أعداد مفتشى التموين فى المحافظات، مما انعكس أثره بالسلب على ضبط الأسعار لعدد من السلع، بالإضافة إلى انتشار السلع المغشوشة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً من قبل القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، وضبط منظومة الأسعار وفى المقابل هناك تراجع للدور الرقابى نتيجة قلة أعداد مفتشى التموين، وهذا الأمر تسبب بشكل مباشر فى تفاوت الأسعار فى المنطقة الواحدة ما بين النقص والزيادة، وانتشار العديد من السلع المغشوشة التى تؤثر على صحة المواطنين.

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وأشار وكيل اللجنة، إلى أن من ضمن نتائج نقص أعداد مفتشى التموين أيضا تراجع جودة رغيف الخبر أيضا فى بعض المحافظات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لكافة أعداد مفتشى التموين على مستوى الجمهورية، والعدد الفعلى المراد لتغطية كافة المحافظات، ومن ثم وضع خطة لحل هذه الأزمة لضبط منظومة الأسعار مرة أخرى، والقضاء على ظاهرة السلع المغشوشة، وزيادة جودة رغيف الخبز.