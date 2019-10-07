شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد هلالى يطالب التربية والتعليم بسرعة حل أزمة عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة بشأن أزمة عجز المعملين على مستوى الجمهورية، ونتائج هذه المشكلة على المنظومة التعليمية بشكل عام، وأثرها على الطلاب، وخطة الوزارة للقضاء على هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العجز وصل على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 200 ألف معلم فى مختلف المحافظات، مما ترتب عليه تحديات تواجه عملية التطوير التى انطلقت بعد انتظار دام لأكثر من خمسون عاما، فى قرار يحسب للقيادة ويعد من أهم الانجازات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، حيث ان المعلم هو أهم الركائز الأساسية للعملية التعلمية، ولذلك فاستمرار أزمة العجز يشكل خطر كبير كان يجب الإسراع فى حله قبل بداية العام الدراسى الجديد.

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هذا وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارة المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، وأنه سيتم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعمل كمعلم، وشددت الوزارة على أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، تجدد لمدة 3 سنوات، مشددة على أن نسبة العجز 320 ألف.