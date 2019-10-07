"حيثيات حكم اقتحام الحدود الشرقية وانتخابات الزمالك التكميلية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تطلب التحريات في واقعة انتحار ترزي في 15 مايو

طالبت نيابة 15 مايو، اليوم الاثنين، التحريات الأمنية في واقعة انتحار ترزي داخل غرفته، للوقوف على تفاصيلها.

وانتحر ترزي يبلغ من العمر 47 عامًا داخل غرفته، مساء اليوم الأحد، بمدينة 15 مايو.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة 15 مايو من ربة منزل تفيد انتحار زوجها "محمد. م" داخل غرفته شنقًا بحبل في "المروحة"، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

تعرف على جهود الداخلية خلال شهر في مكافحة المخدرات والأسلحة النارية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في القطاعات المختلفة، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وحققت وزارة الداخلية على مدار شهر نتائج ملموسة على رأسها؛ استهداف البؤر الإجرامية بمنطقة "بحيرة المنزلة"، ودمياط (التمساح، دواسة، المدورة، الخندق) ببورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بالشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 2149متهم وبحوزتهم (84) قطعة سلاح ناري، و(501) طلقة مختلفة الأعيرة.

المحكمة في حيثيات حكم "اقتحام الحدود": الإخوان تحالفوا مع دول أجنبية لاقتحام السجون

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثياتها في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".

وقالت المحكمة في حيثيات القضية، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، واقتصرت على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقاهـرة والقليوبية والمنوفية.

إحالة طعن "العتال" على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية لهيئة المفوضين

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قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ، وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية خلال سبتمبر الجاري على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة؛ لرفعها من غير ذي صفة لهيئة المفوضين .

3 نوفمبر.. الحكم على متهم في قضية "خلية طلاب حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية طلاب حلوان"، لجلسة 3 نوفمبر؛ للحكم.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

قبول طعن 11 ضابطا وأمين شرطة على حكم حبسهم في أحداث ثورة يناير

قبلت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة من قوة قسم شرطة حدائق القبة على حكم الجنايات بحبسهم لمدة عام مع وقف التنفيذ في اتهامهم بقتل 22 شخصاً وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين المتجمهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير، وإعادة محاكمتهم مرة اخري.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 11 ضابطاً وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، لاتهامهم فى القضية.

بادر بإطلاق النيران.. الداخلية: مصرع تاجر مخدرات في البحيرة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، ومصرع آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات حال استهداف محل اختبائه بالبحيرة؛ يأتي ذلك في إطار توجيه الضربات الأمنية ضد مروجي المواد المخدرة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها، واستكمالا لجهود الأجهزة الأمنية بشأن استهداف (عاطلان -مقيمان بقرية كفر قنديل بدائرة مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة) لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة بالقرية محل إقامتهما.. والتمكن من ضبط أحدهما وبحوزته (فرد خرطوش - كمية من نبات البانجو المخدر) ، وهروب المتهم الثاني عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات ، والعثور على (بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار).

داخل طرود بريدية.. ضبط 104 كيلو جرام لمخدر "القات" بميناء القاهرة الجوي

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 104 كيلو جرام لمخدر القات، و1000 قرص مخدر لعقار إكستاسي، داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت احتواء (عدد 7 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مروراً بميناء القاهرة الجوي بنظام الترانزيت إلى دولتين أجنبيتين.