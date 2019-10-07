قبل بيعها للمواطنين.. ضبط "12 طن سردين مملح" فاسد في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة، ضمت عددًا من الأجهزة الرقابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تاجر أسماك مملحة وبحيازته كميات كبيرة من أسماك السردين المملحة في إحدى قرى مركز مطوبس، وتبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومعدة للبيع.

تفاصيل الواقعة بدأت بتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل حملة مشتركة تضم عددًا من الجهات الرقابية داخل المحافظة، لضبط المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين، وتكون اللجنة بإشراف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور محمد براوي، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية.

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أسفرت أعمال اللجنة المشتركة عن ضبط 12 طن أسماك سردين مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، ملك "م.م.ع.خ"، وذلك بعد فحصها من قبل فريق الطب البيطري المشكل ضمن أعضاء اللجنة، فيما تبين من تقرير اللجنة أنها كانت معدة للبيع للمواطنين في المحال والأسواق.

شُكلت اللجنة من الدكتور علي الفتياني، مدير إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوي حسام الدين، مدير إدارة التفتيش على اللحوم بمطوبس، وإيمان النحراوي، نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ، وأحمد سيف، وسعد أبو إسماعيل أعضاء جهاز حماية المستهلك، وأحمد الدويحي، وعبد الهادي عطية، مفتشا الأغذية بمكتب صحة مطوبس، والدكتور أسامة لبيب، والسيد الورداني، مفتشا تموين مطوبس.

جرى التحفظ على كميات أسماك السردين المملحة الفاسدة تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه صاحب المخزن المذكور، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.