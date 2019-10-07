"أسوان" تنظم اجتماعًا تنسيقيًا للطلاب قبل أسبوع الجامعات الأفريقية الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت جامعة أسوان، اليوم الإثنين، اجتماعًا تحضيريًا للطلاب أعضاء لجنة العلاقات العامة والمراسم، استعدادا لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وقال الدكتور مجدي محمد علي رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم بالأسبوع، إن الاجتماع تضمن اختيار الطلاب والطالبات المشاركين في هذه الفاعلية، والذين تم اختيارهم من مختلف كليات الجامعة بشكل عام ومن كليات الألسن والآداب والأثار بشكل خاص، من أجل مرافقة وفود الجامعات الأفريقية والمصرية المشاركة طوال فترة وجودهم بأسوان.

Advertisements

موضحًا أن الطلاب الذين تم اختيارهم يشترط فيها اتقان اللغة حتى يستطيعوا التعامل مع الوفود الأفريقية بسهولة ويسر علاوة على حسن المظهر واللباقة باعتبارهم سفراء لجامعة أسوان أمام الجامعات الأخرى.

مشيرًا إلى أن تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية، يأتي تزامنا مع اختيار أسوان، مؤخرا كأفضل جامعة على مستوى العالم في الاستشهادات العلمية وفقًا لتصنيف مجلة التايمز البريطانية، ما يؤكد أن أسوان تعد جامعة رائدة وواعدة.

وأضاف الدكتور عزت عبد الرحمن نائب المنسق العام لأسبوع الجامعات الأفريقية أن هذا الأسبوع لا يعتبر حدثًا خاصة بجامعة أسوان فقط، لكنه فاعلية دولية كبري وهامة لمصر كلها، لذا يبذل جميع منظمو هذا الأسبوع أقصي جهد حتى تبدو أسوان في أفضل صورها أمام وفود الجامعات الأفريقية التي يبلغ عددهم 21 جامعة بالإضافة إلى أكثر من 20 جامعة مصرية أخرى.