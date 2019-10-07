"التعليم العالي" يصدر 3 قرارات جمهورية بتعيين مسؤولي جامعات​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين 3 مسؤولين في الجامعات. وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، اليوم، أن القرارات تضمنت تعيين عبد العاطي لاشين محمد منسي – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعادل توفيق إبراهيم محمد – عميدًا لكلية التربية بجامعة مدينة السادات، وهشام محمد فوزي إبراهيم شعبان – عميدًا لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق.

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