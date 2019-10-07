مقابل معلومات عن أحد زعماء "داعش" / واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأتين تبلغ قيمة كل منهما خمسة ملايين دولار، لمن يقدم معلومات تسمح بمعرفة مكان عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن "المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان عدنان أبو وليد الصحراوي".

المكافأة الثانية، وهي بالقيمة نفسها، فمخصصة لمن يسمح "بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبّر أو سهل نصب كمين للقوات في أي بلد".

وكانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية و30 جنديا نيجريا تعرضت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2017 لهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى بالنيجر، بالقرب من حدود مع مالي.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأمركية "حتى الآن لا أعتقد أننا اعتقلنا أي شخص على علاقة بهذا الكمين، لكن بتخصيص المكافأتين نأمل في الحصول على مؤشرات ومعلومات تسمح للحكومة الأمريكية أو النيجرية بالتحقيق والعثور على منفذي هذا الهجوم".

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وجاء اقتراح المكافأة بعد عامين من الكمين الذي أودى بحياة أربعة جنود أمريكيين وأربعة نيجريين في النيجر.

وسمح برنامج المكافآت التي تمنحها الدبلوماسية الأمريكية، منذ بدئه في عام 1984، بتوزيع أكثر من 150 مليون دولار إلى أكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في القبض على إرهابيين أو منع وقوع أعمال إرهابية.