ملحق الدفاع بالسفارة المصرية بألمانيا يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أقام ملحق الدفاع بالسفارة المصرية بألمانيا اليوم الاثنين احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بحضور عدد كبير من المسؤولين الألمان بوزارة الدفاع الألمانية (بوندسفير ) على رأسهم مندوب وزارة الدفاع الاتحادية نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والمهام بوزارة الدفاع الأمنى كاى اخم شونبخ وكذلك من الحكومة والبرلمان.

وقال ملحق الدفاع المصري - في بداية الاحتفال - إن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة ولم تضعف التحديات الصعبة إرادتنا واستطعنا

محاصرة خطر الإرهاب الاسود وتوجيه ضربات قاسمة لتنظيماته وعناصره وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع .



وأضاف أن قواتنا المسلحة لا تزال تشارك في العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية بشمال سيناء، موجها الشكر إلى الحكومة الألمانية ممثلة في قواتها المسلحة على كل ما تقوم به من جهود صادقة ومخلصة من أجل تنمية وتطوير العلاقات

الثنائية مع القوات المسلحة المصرية التي تحرص بنفس القدر على تعزيز تلك العلاقات المتميزة.وتوجه بالشكر إلى كافة الشركات الألمانية في كافه المجالات التى كانت ومازالت تتعاون مع مصر في مجالات عدة وكان لها بصمة واضحة فى عملية التنمية التي تجرى في مصر .



شهد الاحتفال الوزير المفوض بالسفارة المصرية والبعثة الدبلوماسية بالسفارة فضلا عن رؤساء مكاتب الدفاع بالسفارات العربية والأجنبية المعتمدين في ألمانيا بالإضافة إلى السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى ألمانيا الاتحادية يتصدرهم السفير السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات والاتحادات.