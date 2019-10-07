لافروف يزور أربيل لبحث الأجندة الشرق أوسطية

زار وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف؛ اليوم الإثنين؛ عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل؛ قادما من بغداد.
وبحث لافروف؛ خلال زيارته؛ عددا من الرؤي والجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج.
وتتمتع موسكو بعلاقات تاريخية مع أربيل، بجانب علاقات اقتصادية جيدة، حيث يتواجد عدد كبير من
وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب؛ إن زيارة وزير خارجية روسيا إلى بغداد و أربيل تأتي في ظروف بالغة الأهمية؛ سواء فيما يمر به العراق أو المنطقة؛ وخصوصا التطوراتالأخيرة في سوريا، مؤكدا أن الوزير الروسي سيلتقي بالزعيم الكردي مسعود بارزاني و رئيس الإقليم و رئيس مجلس وزراء الإقليم؛ لبحث آخر المستجدات السياسية.
وأشار حبيب إلى أن العلاقات الروسية الكردية تمتد جذورها لأكثر من نصف قرن؛ حين لجأ الزعيم الكردى مصطفى بارزاني عام ١٩٤٧ إلى الاتحاد السوفيتي، كما كان لروسيا دور هام في دعم القضية الكردية في العراق والحقوق القومية والسياسية المشروعة للشعب الكردي.
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