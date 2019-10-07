أربيل وباريس تعبران عن قلقهما على مصير الأكراد في سوريا

استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزاني؛ مساء اليوم الاثنين؛ في صلاح الدين، برونو أوبير سفير فرنسا في العراق.
شارك في اللقاء؛ اوليفيي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في أربيل، وشهد بحث الأوضاع السياسية وآخرالمستجدات والمتغيرات على مستوى المنطقة، كما وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن العملية السياسية في العراق، والتظاهرات وأعمال العنف والمواقف المتشددة الأخيرة التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية.
وتم التطرق إلى تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على أمن واستقرار المنطقة، والأوضاع في سوريا والمتغيرات في المعادلات السياسية والميدانية شمال شرق سوريا.
وعبر الجانبان عن قلقهما حيال احتمالات تعميق معاناة وآلام الشعب الكردي و مستقبله ومصيره في سوريا.
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