ترامب يحذر تركيا من مغبة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، تركيا من مغبة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود.
وهدد ترامب، في تغريدة له أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، أنقرة في حال تجاوزها الحدود، بتدمير اقتصادها وطمسه تماما، مضيفا " إذا فعلت تركيا أي شيء .. متجاوزا للحدود فسوف أدمر اقتصاد تركيابالكامل تدميرا شاملا وعليهم أن يحذروا".
ولم يوضح ترامب ما المقصود بتجاوز تركيا للحدود، ولكن اليوم شهد إعلان أمريكا سحب جزء من قواتها في شمال سوريا، فيما تعهدت أنقرة بشن هجوم على الأكراد في تلك المناطق قريبا.
ودافع الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم عن قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وقال" إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلفة للغاية"، مضيفا "سنحارب في المكان الذي نرى فيه فائدة لنا وفقط من أجل الانتصار"، مشددا على أنه آن الآوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة، في إشارة إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا.
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