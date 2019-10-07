الرئيس العراقي يدعو إلى حوار وطني و"وقف التصعيد"

طالب الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، إلى "وقف التصعيد" بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية، داعياً إلى حوار وطني من دون "تدخل أجنبي".

وقال صالح، في كلمة متلفزة متوجهاً إلى الشعب العراق، إن "المتربصين والمجرمين الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية بالرصاصِ الحي (...) هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءاتٍ (...) مواجهة هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة".

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وتمثل الأحداث أكبر تحد للأمن في العراق وهي الأكثر دموية منذ إعلانه النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017.

ووافقت الحكومة العراقية على حزمة إصلاحات منها، زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وبرامج تدريب ومبادرات تمنح قروضاً للشباب.

وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات قالت إنها ستحاسب أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة خاطئة في مواجهتهم العنيفة للمحتجين. وتنفي وزارة الداخلية أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار على المحتجين مباشرة.