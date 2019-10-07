وزير الدفاع الروسي يجري محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الوزير سيرجي شويجو تحدث هاتفياً مع نظيره الأميركي مارك إسبر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن الوزارة، أن الجانب الأميركي هو من بادر بالاتصال.

وأضافت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن الوزارة الروسية لم تكشف عن تفاصيل المحادثات.

وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الاتصال الهاتفي بين إسبر وشويجو، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل.

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تأتي هذه المحادثات في وقت أعلنت فيه واشنطن سحب بعض قواتها من سوريا التي توجد فيها قوات روسية.

ولا يزال التوتر يخيم على العلاقات الأميركية-الروسية نتيجة خلافات بشأن قضايا عديدة منها سوريا وأوكرانيا ومزاعم تدخل روسيا في السياسة الداخلية الأميركية، وهي مزاعم تنفيها موسكو.

ووضعت وزارة الدفاع الأميركية مجابهة روسيا والصين في بؤرة استراتيجيتها الدفاعية بعد أكثر من 15 عاماً من التركيز على قتال المتشددين.