زعيما الكونجرس يستنكران سحب قوات أميركية من سوريا

استنكر زعيما مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، اليوم الاثنين، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، والذي يخشى منتقدون أن يفتح الباب أمام ضربة تركية للمقاتلين الذين يقودهم الأكراد في المنطقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي في بيان، إن «هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين، ويبعث برسالة خطيرة لإيران وروسيا وكذلك لحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا مؤتمنا».

ودعت ترامب، في البيان، إلى «العدول عن هذا القرار الخطير».

أما زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، فاعتبر، في بيان، أن «الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية من سوريا لن يصب سوى في مصلحة روسيا وإيران ونظام الأسد، وسيزيد من خطر نهوض داعش، وغيرها من الجماعات المتشددة مرة أخرى».

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كما حض مكونيل الرئيس الأميركي على «تجنب نزاع كبير بين تركيا وشركائنا السوريين المحليين في مكافحة الإرهاب».

بدأت الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد، لطالما لوّحت به.

وقبل ساعات عدة، أعطى البيت الأبيض، الضوء الأخضر لأنقرة، ما يشكل وفق مراقبين تحولاً بارزاً في السياسة الأميركية، وتخلياً ملحوظاً عن المقاتلين الأكراد الذين شكلوا حليفاً رئيساً لها في المعارك ضد تنظيم داعش المتشدد.

إلا أن ترامب عاد وهدد بتدمير الاقتصاد التركي إن تجاوزت أنقره ما سماه الحدود المسموح بها.