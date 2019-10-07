كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي بروسيا يعلن تضامنه مع صحيفة "الخليج 365" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب علي الزامكي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في روسيا والدول المستقلة، اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد لقيام إدارة الفيسبوك، بحجب وإغلاق جميع المنصات الالكترونية لصحيفة "الخليج 365 المصرية" في خطوة غير مسبوقة وتتعارض مع حرية الرأي والتعبير، الذي تدعيه شركة الفيس بوك.

وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أتمنى أن لاتقع شركة فيسبوك ضحية البلاغات الكاذبة وأن تحافظ على مكانتها بين روادها.

كما أعلن تضامنه ومساندته لصحيفة "الخليج 365"، داعياً إدارة "فيس بوك" بفك الحظر عن صفحاتها.