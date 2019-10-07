كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلوسي: قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا "مقلق للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا "مقلق للغاية".

وأضافت بيلوسي، في بيان لها "على ترامب العدول عن قراره الخطير بشأن سحب القوات من شمال سوريا".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "مرة أخرى، الرئيس ترامب يهرب من حليف في محاولة حمقاء لاسترضاء رجل قوي استبدادي، وذلك من خلال تحويل المسؤولية إلى الأتراك، فقد تخلى الرئيس ترامب عن شركائنا الأكراد".

​وتابعت، أن "هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويبعث برسالة خطيرة لإيران وروسيا، وكذلك لحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا مؤتمنا".

ودعت بيلوسي، ترامب في البيان إلى "العدول عن هذا القرار الخطير".

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وبدأت الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، في سحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

أعلن البيت الأبيض، فجر اليوم الإثنين، بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن "الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها شمالي سوريا".

​وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، إن "أنقرة تخطط لإطلاق عملية شمالي سوريا شرق نهر الفرات في الأيام المقبلة".

وأكد أردوغان على أن العملية التركية تهدف لتطهير الحدود السورية مع تركيا من الميليشيات الكردية، وإنشاء منطقة أمنية وإيواء اللاجئين السوريين هناك.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، "اليوم، تحدث الرئيس دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا، حيث سوف تمضي تركيا قريبا في عملياتها المخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا".