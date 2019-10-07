كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الإعلام اليمنية تتضامن مع صحيفة "الخليج 365" بعد قرار إغلاق صفحاتها من قبل "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وكيل وزارة الاعلام في الجنوب اليمني "أيمن محمد النواصري"، عن أسفه الشديد لقيام شركة "فيسبوك" بحجب وإغلاق جميع المنصات الإلكترونية لصحيفة "الخليج 365"، في خطوة تتنافي وحرية الراي والتعبير.

وطالب "النواصري" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، من إدارة "فيس بوك" أن لا تقع ضحية البلاغات الكاذبة وأن تحافظ على مكانتها.

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كما أعلن تضامن وزارة الإعلام اليمنية مع صحيفة الخليج 365، ومساندتها لخطوات نقابة الصحفيين المصريين التي أدانت هذا العمل والذي يتنافى مع حرية الاعلام والصحافة.

ودعا إدارة "فيس بوك" إلى الالتفات الحقيقي لمن يثيرون الكراهية والفتن ويحرضون على الإرهاب.

وكانت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحياً، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي من قبل إدارة "فيس بوك".