كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اللبناني: سأترك إعلان أية مبادرة للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، مساء اليوم الاثنين، بأن "الإمارات العربية المتحدة ستتولى الإعلان عن أية مبادرة لدعم بلاده".

كما أعلن الحريري، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة، لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".

وأضاف رئيس وزراء لبنان، "زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلا جدا، وأشكر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه".

وتابع الحريري، في تغريدة أخرى: "بعض القرارات الصعبة التي سنتخذها خفض الإنفاق وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "لدينا أزمة اقتصادية، ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة، والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية".

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ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي، للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.