كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اللبناني: سأترك إعلان أية مبادرة للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، مساء اليوم الاثنين، بأن "الإمارات العربية المتحدة ستتولى الإعلان عن أية مبادرة لدعم بلاده".
كما أعلن الحريري، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة، لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".
وأضاف رئيس وزراء لبنان، "زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلا جدا، وأشكر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه".
وتابع الحريري، في تغريدة أخرى: "بعض القرارات الصعبة التي سنتخذها خفض الإنفاق وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "لدينا أزمة اقتصادية، ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة، والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية".
ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي، للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.
هذا ووصل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عصر أمس الأحد، إلى أبو ظبي، في بداية زيارة رسمية إلى الإمارات تستمر يومين.
وأوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن من المتوقع أن يلتقي الحريري خلال الزيارة ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي الذي يعقد في أبو ظبي، صباح اليوم الاثنين، برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة في الإمارات.
وكان في استقبال الحريري والوفد المرافق له لدى وصوله مطار البطين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وكذلك السفير اللبناني في الإمارات، فؤاد دندن.
من جانبها، نقلت وكالة "وام" الإماراتية، أن الحريري وآل نهيان أجريا محادثات استعرضا خلالها "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".