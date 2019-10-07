كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفلسطيني يصل القاهرة على رأس وفد وزاري كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن اشتية استعرض ونظيره المصري مصطفى مدبولي آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة، بحسب البيان، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، وتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين ومصر، لتنفيذ قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه سيجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.