كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عراقي: وزير الخارجية الروسي يحمل 3 ملفات في زيارته للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هشام الهاشمي، الخبير الأمني العراقي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، اليوم الإثنين، عن 3 ملفات يحملها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارته إلى بغداد.

وأوضح الهاشمي، قائلا: إن" زيارة لافروف مجدولة ولا شأن لها بالاحتجاجات، التي تشهدها بغداد وباقي المحافظات".

وعلل الخبير الأمني العراقي الرفض، لأن الخطر الذي يتعرض له العراق من طائرات مسيرة وأخرى صغيرة، وكذلك من صواريخ صغيرة، بالتالي فهو لا يحتاج إلى منظومة "أس 400" وهي منظومة دفاع جوي استراتيجية تعتبر قمة التكنولوجيا الروسية في الوقت الحالي.

وتدارك الخبير الأمني العراقي البارز في ختام حديثه، متوقعا موافقة روسيا على طلب لو تقدم به العراق بشكل رسمي للحصول على منظومة دفاع "أس 300".

ووصل سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، بزيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفييتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري - التقني، وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.

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