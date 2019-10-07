كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل الحرس الثوري الإيراني: التطورات الأخيرة في العراق "حرب حقيقية" مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبد الله حاجي صادقي،

وصفممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في فيلق الحرس الثوري، اليوم الاثنين، التطورات الأخيرة في العراق بأنها "حرب حقيقية" مع الولايات المتحدة.

وقال الصادقي: "إن واشنطن تسعى للقضاء على قوات التعبئة الشعبية العراقية".

وخلال مراسم أقامها الحرس الثوري الإيراني في مدينة قم، دعا إلى صياغة خطط "لإحباط مؤامرات الأعداء" في العراق، وجاءت تصريحاته بعد دعوات إيرانية لغزو السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال أيضًا: "هناك حرب حقيقية مع أمريكا في العراق، وإنهم يريدون منع الشعب العراقي من أن يكون مشابهًا للثوريين الإيرانيين وأن يمنع قوات الدفاع الإسرائيلية من الدفاع عن بلادها".

وفي الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري الإيراني، طالب خامنئي بتوسيع عمليات الحرس الدولية.

Advertisements

وقال: "يجب ألا نكتفي بمنطقتنا وحدها، ولا ينبغي لنا أن نختار البقاء خلف جدراننا وأن نتجاهل التهديدات وراء الحدود".

وحذر محمود صادق، المشرع الإيراني من اعتبار الأحداث العراقية نظرية للتآمر، وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن هذا التحليل: "سيمنعنا من فهم الحقيقة".

وأضاف صادق، أن الفساد وعدم كفاءة المسؤولين العراقيين قد أديا إلى استياء شعبي، وهذا الوضع كان العمود الفقري للاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في العراق.

من جانبه، كتب سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي، تغريدة اتهم فيها الولايات المتحدة والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات العراقية.

