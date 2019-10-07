كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار وزير الدفاع اليمني: "الخليج 365" الصوت الذي أصبح يضج مضاجع الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مستشار وزير الدفاع اليمني العقيد الركن يحيى أبو حاتم، على قرار إدارة "فيس بوك" بإغلاق صفحات جريدة الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أبو حاتم" في تصريحات خاصة بأن هذا يحسب لكم وليس عليكم، وهذا لا شك بأن إدارة فيس بوك أصبحت تتاجر سياسياً بصفحتها عن طريق التعامل مع الأموال القطرية وتركيا وإيران، وتقوم بإغلاق وحظر الصفحات التي تفضح هذه الأنظمة وتفضح سياستها.

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وأضاف بأن هذا دليل قاطع بأنها تلقت أموال من تلك الدويلات الثلاث من أجل زعزعة استقرار الدول العربية،و كتم كل الأصوات المنادية، وكل منتقد لها.

وقال هذا حقيقة يحسب لمؤسسة الخليج 365، أنها ذات تأثير قوي جداً ولو لم تكن كذلك، لما بادرت إدارة فيس بوك بغلق صفحاتها، ولما بادرت من خلفها قطر وإيران وتركيا من الدفع بالأموال لأجل اغلاق صفحات هذه المؤسسة، وهذا دليل قاطع أن صوتها مؤثر قوي.

وقال إننا نتضامن معها، نقول لا لكتم الأصوات الإعلامية، لان هذا مخالف لكل القوانين الأعراف الدولية، فالفجر ستظل فجرًا يشع نوره على الأرجاء كامله، فهي الصوت الذي أصبح يضج مضاجع الدول الراعية للإرهاب.