كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، حرص بلاده على دعم علاقاتها مع لبنان على المستويات المختلفة، ووقوفها إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه ويحقق طموحات شعبه، وذلك خلال استقباله رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.

واستقبل ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في إطار زيارة يقوم بها الحريري للإمارات للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني"، الذي يعقد في أبوظبي، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين و"سبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين".

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كما تناولا آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية، وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء على أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على "دعمهم المستمر للبنان، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها".