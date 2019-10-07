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الرئيس الأمريكي: حان الوقت لكي يعمل الأغنياء بالمنطقة على حماية أنفسهم

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه "حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة على حماية أنفسهم"، قاصدا منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم: "الولايات المتحدة فعلت أكثر مما توقعه الجميع، بإلقاء القبض على 100% من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة على حماية أنفسهم ومناطقهم".

وأتم دونالد ترامب، تغريدته: "الولايات المتحدة عظيمة".

تصريح ترامب يأتي عقب تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية "شرق الفرات"، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية، من مناطق في سوريا.

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وقال مسؤول أمريكي، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: "إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من أجزاء من شمال شرق سوريا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين ستستمر".

وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.

وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.

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