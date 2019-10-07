كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: حان الوقت لكي يعمل الأغنياء بالمنطقة على حماية أنفسهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه "حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة على حماية أنفسهم"، قاصدا منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم: "الولايات المتحدة فعلت أكثر مما توقعه الجميع، بإلقاء القبض على 100% من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة على حماية أنفسهم ومناطقهم".

وأتم دونالد ترامب، تغريدته: "الولايات المتحدة عظيمة".

تصريح ترامب يأتي عقب تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية "شرق الفرات"، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية، من مناطق في سوريا.

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