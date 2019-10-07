بالعلامة الكاملة.. المنتخب النسوي يتوج بطلا لدوري اتحاد شمال إفريقيا

توج المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، بطلا لدوري اتحاد شمال إفريقيا، الذي احتضنته مدينة طنجة خلال الفترة ما بين 3 و7 أكتوبر الجاري.

وأنهت لبؤات الأطلس، بالنسخة الأولى من الدوري، عقب تحقيقهن العلامة الكاملة، بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، أمام كل من المنتخب البوركينابي، والجزائري، والتونسي.

وقص المنتخب الوطني شريط مبارياته، الخميس الماضي، بالفوز على منتخب بوركينافاسو، بهدفين مقابل هدف واحد، ثم انتصر في مواجهته الثانية على المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف لراحد، أول أمس السبت، قبل أن يتغلب في مباراته الثالثة والأخيرة، اليوم الاثنين، على تونس بهدفين دون مقابل.

وأحرز هدفا العناصر الوطنية، في مباراة تونس، كل من اللاعب ياسمين بن الحسين في الدقيقة 17 من الشوط الأول، قبل أن تضاعف زميلتها صفية بوفتيني الحصة بهدف ثان، خمس دقائق على بداية الجولة الثانية.

وتصدر المنتخب الوطني الترتيب، بمجموع تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن بوركينافاسو الوصيف، بينما احتل منتخب الجزائر المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين تذيل المنتخب التونسي الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.