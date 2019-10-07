قضية فرح.. طبيب المستشفى المتهم كان يُجري عملية قيصرية في مصحة خاصة

في تطورات مثيرة في قضية فرح، المرأة الحامل التي توفيت رفقة جنينها بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم” في مدينة العرائش، قبل أسابيع، وبعد أن تم اعتقال 6 أشخاص، 4 أطباء وممرضة، قررت المحكمة الابتدائية، بذات المدينة، اليوم الاثنين، رفض السراح المؤقت لطبيب التوليد، وتأجيل الجلسة، مع استدعاء مدير المصحة الخاصة الذي يشتغل بها طبيب التوليد وزوجته.

ووجهت المحكمة للمتهمين الستة تهم تتعلق بـ “الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامراة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الاهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر خاصة فإن أحد الاطباء المتهمين في قضية فرح، كان يقوم بتوليد امرأة أخرى حامل، بعملية قيصرية في مصحة خاصة في الوقت التي كانت الضحية فرح تعاني وتصرخ من الألم بالمستشفى الإقليمي في العرائش.