التصنيف الجديد للاعبي التنس.. تقدم مندير وتراجع وهاب

عرف الترتيب الجديد، للاعبي كرة المضرب عبر العالم، والصادر اليوم الاثنين، تقدم المغربي آدم مندير في التصنيف، وشهد آيضا تراجع المغربي الآخر لامين وهاب.

وتقدم مندير بشكل كبير في التصنيف الجديد، حيث قفز 81 مركزا، ليحتل الرتبة 458 عالميا، وهي المرة الأولى في مسار اللاعب التي يبلغ فيها هذا المركز.

واحتل مندير، الذي توج قبل أسبوع بالدوري الدولي في لبنان، احتل الرتبة السادسة على المستوى العربي، خلف التونسي مالك الجزيري 149 عالميا، والمصري محمد صفوت 216 عالميا، والتونسي إسكندر منصوري 306 عالميا، ثم المصري كريم مأمون صاحب المركز 367 عالميا، والتونسي عزيز دوقاز 442 عالميا.

من جهته تراجع المغربي لامين وهاب، مركزا وحيدا ليحتل الرتبة 660 عالميا، وفي المركز الثامن على الصعيد العربي، خلف المصري يوسف حسام السابع عربيا، و464 على مستوى العالم.