أياكس يفتح الباب أمام الريال لضم فان دي بيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة أياكس أمستردام الهولندي، حددت سعر نجم الفريق، دوني فان دي بيك، مقابل الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان اللاعب قد صرح مؤخرًا أنه لا يُفكر في الرحيل عن صفوف أياكس خلال كانون الثاني/يناير المقبل، مؤكدًا رغبته في البقاء حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة أياكس حددت 112 مليون يورو للتخلي عن فان دي بيك، وهو ما قد يدفعه ريال مدريد للظفر بخدماته.

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ويُعد فان دي بيك ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم خط وسط ريال مدريد، حيث كان البديل لصفقة الفرنسي بول بوغبا الذي يعتبر الهدف الرئيسي للمدير الفني زين الدين زيدان.

ورغم توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع فان دي بيك وأياكس، لكن إصرار زيدان على ضم بوغبا، عرقل انضمام الهولندي الشاب لصفوف الميرنغي.

يُذكر أن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام، ضمن الخيارات لتدعيم خط وسط ريال مدريد، والذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل، ويمكن ضمه في صفقة انتقال حر.