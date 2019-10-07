شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء يصلان إلى الإمارات والان مع التفاصيل

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأثنين، إلي الإمارات في زيارة تستغرق يومين، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء وام.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الرئاسة في أبوظبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعدد من المسؤولين.

ورحب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالضيفين الكريمين، وتبادل معهما الأحاديث الودية، كما تناول الحديث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.