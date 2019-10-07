التعليم تعلن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2019-2020

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية العراقية كافة للعام الدراسي 2019 ـ 2020.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته الخليج 365 ان "عدد الطلبة الذي قدموا إستماراتهم الإلكترونية هذا العام بلغ حوالي (132000) طالب وطالبة، وقد تم إظهار نتائج قبول (129345) طالب وطالبة، وأن المتبقين ممن لم تظهر لهم نتائج قبول بلغ عددهم (2600) طالب وطالبة".

واكد السهيل ان "الوزارة سعت الى توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات من خلال إستحداث (6) كليات في عدد من جامعات البلاد، فضلا عن إستحداث (29) قسماً علمياً جديداً في عدد من الكليات المختلفة، وفي تخصصات متعددة وبما يتلائم وحاجات البلاد لتلك التخصصات الجديدة وبما يتوافق مع مفردات البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وبين ان "الوزارة سعت خلال هذه العام الدراسي لتحسين القاعات الدراسية والمختبرات كجزءٍ من مساعيها لترصين العملية التعليمية في جامعات البلاد، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لإحتواء النمو السنوي لإعداد الطلبة الخريجين، وبما يحقق نقلة نوعية من خلال التخصصات التي تم إستحداثها في عدد من الجامعات".

واكد ان "عدد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية (طب، طب اسنان، صيدلة) على سبيل المثال بلغ هذا العام (7904) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة المقبولين في التخصصات الهندسية (12270) طالب وطالبة"، موضحا ان "بإمكان الطلبة تقديم الاعتراضات ضمن الاستمارة الالكترونية المعدة خصيصا لهذا الغرض إعتباراً من يوم الخميس المقبل ولمدة اسبوع واحد".

ولفت الى ان فئات الطلبة الذين يحق لهم تقديم الاعتراضات هم:

1ـ الطلبة الذين لم يقدموا على الاستمارة الالكترونية.

Advertisements

2ـ الطلبة الذين لم تظهر لهم نتائج قبول مركزي.

3ـ الطلبة من ذوي المعدلات (75) فأعلى، وظهر قبولهم في المعاهد.

واشار الى أن "إجراءات فنية وتقنية وادارية جارية على قدمٍ وساق في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة لغرض إعلان التقديم على (قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي "الموازي")، و(قناة الدراسة المسائية)، و(قناة الجامعات والكليات الاهلية)، حيث ستيم إعلان التقديم على هذه القنوات خلال الايام المقبلة".

كما تم إعلان القبول المركزي لـ(قناة ذوي الشهداء) حيث بلغ العدد الكلي للطلبة المقبولية في هذه القناة (5228) طالب وطالبة، موزعين على فئات ( شهداء جرائم حزب البعث المنحل، شهداء الحشد الشعبي، شهداء ضحايا العمليات الارهابية).

ووجه السهيل الجامعات بفتح باب التسجيل للطلبة إعتباراً من يوم غد الثلاثاءفي الكليات والمعاهد التابعة لهم".